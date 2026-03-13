ＳＣＡＴ [東証Ｓ] が3月13日後場(13:30)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比55.2％増の4500万円に拡大したが、通期計画の2億円に対する進捗率は22.5％となり、5年平均の22.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.6％→6.7％に改善した。 株探ニュース