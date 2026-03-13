ファーマフーズ [東証Ｐ] が3月13日後場(13:30)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常損益は24.3億円の赤字(前年同期は6.4億円の黒字)に転落した。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の15億円→20億円(前期は25.5億円)に33.3％上方修正し、減益率が41.2％減→21.7％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月