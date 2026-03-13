岐阜県教育委員会は、公立高校入試の第2次選抜・通信制後期選抜の募集人員を公表しました。これは、第1次選抜、前期選抜などで、合格者が募集人員に満たなかった公立高校で行われるものです。 【一覧で見る】岐阜県公立高校入試2026 第2次選抜（全日制課程・定時制課程）通信制後期選抜 募集人員一覧はこちら 第2次選抜は、全日制では45校、定時制では11校、通信制では2校計58校で実施されます。 ■第2次選抜の日程（全日制・定