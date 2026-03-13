東急電鉄によりますと、午後0時20分ごろ、東横線の大倉山とみなとみらいの間で発生した停電の影響で、東横線とみなとみらい線は菊名と元町・中華街の間の上下線で運転を見合わせています。停電の原因は調査中で、運転再開の見込みは立っていないということです。