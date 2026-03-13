金融機関からおよそ22億円をだまし取ったなどとして、詐欺などの罪に問われている太陽光発電関連会社「テクノシステム」の社長の裁判で、東京地裁は社長に対し、懲役11年の判決を言い渡しました。太陽光発電関連会社「テクノシステム」の社長・生田尚之被告（52）は、金融機関からおよそ22億円をだまし取ったなどとして、詐欺などの罪に問われています。生田被告はこれまでの裁判で無罪を主張しています。東京地裁はきょうの判決で