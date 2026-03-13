【VRAID（ブレイド）】 3月12日より活動開始 17LIVEは3月12日、同社が運営するVTuberグループ「GanGun Girls」およびグループ会社であるmikaiが運営するVTuberグループ「Re:AcT Gaming」をVTuber事業成長戦略の一環として統合し、ゲームに特化した新たなグループ「VRAID（ブレイド）」として活動開始することを発表した。 「VRAID（ブレイド）」は、VTuberであ