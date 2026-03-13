Ｊ２甲府は１３日、Ｊ１町田のＭＦ黒川淳史（２８）が完全移籍加入すると発表した。埼玉県出身の黒川は大宮アルディージャのジュニアユースで育ち、２０１６年にトップチームに昇格。２２年に磐田、２３年に町田に移籍し、期限付き移籍で大宮、水戸のほか、ブルガリアとラトビアのクラブに在籍した。Ｊ１通算出場１１試合、Ｊ２通算出場１７７試合、２９得点。黒川は公式ホームページに以下のようにコメントした。「はじめ