巨人が１３日、球団のＳＮＳを更新。昨年限りで現役を引退し、編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏がジャイアンツ球場で自主練習を行う様子をアップした。「明日の引退試合に向けて長野久義さんが打撃練習」という文章とともに、マシン打撃で快音を響かす姿や、ブルペンで右打席に立ち、則本昂大投手の速球を見て目を慣らす様子などが公開された。長野氏はこの日、午前中からグラウンドでキャッチボール、屋内で打撃