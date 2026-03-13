お笑いタレントの小島よしおが１３日、山梨県で開催されるイベント「ゆる☆ツナやまなしフェスティバル２０２６」（２１日、山梨県立やまなしパラスポーツセンター）にスペシャルスピーカーとして登場することが山梨県より発表された。同県では、誰もが個性や能力を発揮することができる社会の実現に向けて、「多様性」を認め合うことができる「共生社会」実現に向けた取り組みを推進している。今回、「共生社会」の世界観を