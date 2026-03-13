ベネズエラ代表が１２日（日本時間１３日）、試合会場のローンデポパークで日本との準々決勝（同１５日）へ向けて公式練習を行った。オリックスに所属するベネズエラの中継ぎ右腕・マチャドは「宮城や若月に再び会えて本当にうれしい。だから彼らにハローと声をかけたかったんだ。彼らは日本での兄弟のような存在で家族のようなものだから、アメリカへようこそ、ここで野球を楽しんでくれと言いたかったんだ」と米国での再会を