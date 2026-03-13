13日朝、茨城県水戸市のJR常磐線で特急電車が踏切に進入してきた乗用車と衝突する事故がありました。乗用車を運転していた男性が死亡しました。JR東日本によりますと、13日午前9時ごろ、茨城県水戸市にあるJR常磐線の内原駅近くの踏切で特急電車が乗用車と衝突しました。特急電車は品川発仙台行きの「ひたち」3号で、踏切を通過しようとしたところ、乗用車が進入してきたということです。特急の乗客乗員にケガはありませんでしたが