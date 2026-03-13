中島伸子社長井村屋グループの井村屋フードサービス（三重県津市、中島伸子社長）は2月27日、新業態の「イムラヤ スイーツ マルシェ ラッセリア（以下ラッセリア）」を、地元・津市にオープンした。同社が手掛ける「アンナミラーズ」「ラ・メゾン・ジュヴォー」「菓子舗井村屋」の3つのブランドを集結した旗艦店として、各ブランドの主力商品を販売するほか、店内工房で作られた出来立てのスイーツやフードを併設のカフェスペ