フジッコはこのほど、紺綬褒章を受章した。兵庫県丹波篠山市への寄付など社会貢献活動の功績が認められたもの。3月5日に福井正一社長が市役所に酒井隆明市長を訪れ、伝達式が行われた。同社は主力の豆製品で丹波篠山産の豆を使用しており、産業支援と地域活性化を目的に市に寄付した。福井社長は「市とのより深い関係を構築し、持続可能な産地づくりを通して『おいしさ、けんこう、つぎつぎ、わくわく』という当社のスローガン