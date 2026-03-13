キリンビバレッジは、子どもたちが生産者の声に耳を傾けフードロスについて学び、りんごなどを販売する「キッズマルシェ」を3月1日に東京交通会館（東京都千代田区）で開催した。「キッズマルシェ」は産直通販サイト「食べチョク」を運営するビビッドガーデンが開催しており、キリンビバレッジとの2社で行うのは初の試み。イベントは、キリングループが2025年4月から展開している、規格外果実を活用する企業横断型プロジェクト