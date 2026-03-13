ジェイエアは、創立30周年を記念して「J-AIR 30th Anniversary JET」（エンブラエルE170型機、機体記号：未定）を、4月1日から運航する。創立30周年記念ロゴを後方ドア付近にあしらった。ロゴのコンセプトは「日本の自然と地域を結ぶ軌跡」で、背景は日本の豊かな自然、周囲のラインはネットワークの軌跡をイメージした。運航期間は2027年3月31日までを予定している。ジェイエアは、1996年に広島西飛行場を拠点に、4機で運航を開始