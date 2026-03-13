アメリカ合衆国とイスラエルがイランを攻撃したことを受け、イラン代表のFIFAワールドカップ2026参加が暗礁に乗り上げている。隣国・イラク代表のアシスタントコーチを務めるレネ・ミューレンスティーン氏は、この紛争に伴いイタリア代表がW杯出場権を手にするかもしれないという見方を示した。現地時間12日、イギリスメディア『talkSPORT』が伝えている。アメリカ合衆国とイスラエルによる大規模軍事作戦によって、イランでは