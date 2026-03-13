タレントの上原さくらが12日に自身のアメブロを更新。保護者懇談会に出席した際のコーディネートを披露し、その後デパ地下で大量のスイーツを購入したことを明かした。この日、上原は「保護者懇談会だけどカチッとする必要はないので普段着です。でもちょっとだけはキレイめにします」とつづり、サロペットを着用したコーディネートを公開。「このサロペット、買ってよかった 可愛いしラクです」とお気に入りの様子でコメントした