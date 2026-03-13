モーニング娘。'26公式Xは3月12日、投稿を更新。メンバーの小田さくらさんの卒業を発表しました。【投稿】小田さくら、モー娘。を今秋卒業「こんな幸せなヲタクにしてくれてありがとう」同アカウントは、「モーニング娘。'26 小田さくらの卒業に関するお知らせ」と題し、公式Webサイトへのリンクを掲載。サイトでは「メンバーの小田さくらが、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、モーニング娘。'26並びにハロー！プロ