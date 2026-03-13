大阪・梅田の「新御堂筋」平面道路で、地中に埋まっていた巨大鋼鉄管が一時、地上約１３ｍの高さまで隆起した問題。 通行止めが続いていた「新御堂筋」高架道路の豊崎出口以南・約２ｋｍについて、大阪市は１３日（金）午後３時に通行止めを解除すると発表しました。 ３月１１日（水）、大阪・梅田の「新御堂筋」の平面道路で、地中に埋まっていた巨大な鋼鉄管が一時、地上約１３ｍの高さまで隆起しました。 大阪市建設