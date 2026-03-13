俳優の新谷姫加（27）が13日、自身のXを更新。携帯の盗難にあったことを伝えた。【写真】10代に見える…！？「ゼニガメそっくり！」新谷姫加ショット新谷は12日、自身のXで「ヤバいタクシーに携帯忘れた。iPadなう、領収書あるけど電話できないおわた」「クレカの決済メールがめっちゃ来る、これ盗まれたわ」などと投稿。翌13日には「おはよう。携帯は充電あったけど電源切られててiPhoneを探すできず、、クレカ決済エラーも