◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン)＜10回戦＞同級4位・増田陸(帝拳)（2026年3月15日横浜BUNTAI）プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING .5」の公式会見が13日、横浜市内のホテルで開かれた。メインのWBA世界バンタム級挑戦者決定戦に登場する同級4位の増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）が出席し、対戦相手となる同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、