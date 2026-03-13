滋賀県彦根市などでつくる彦根映画祭実行委員会は、市の人気キャラクター「ひこにゃん」の主演映画「夢にむかって。」を今春公開する。映画初主演となるひこにゃんは「スクリーンの中でも全力でゆるっとがんばります！」と意気込んでいる。作品は、夢に挫折した元バスケットボール選手の加奈子が、体育館でひこにゃんと出会い、忘れかけていた「夢と向き合う勇気」を思い出すストーリー。加奈子役は女優の小沢真利奈さん、監督