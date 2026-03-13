楽天は５月３１日のヤクルト戦（楽天モバイル最強パーク宮城）で俳優の細田佳央太（２４）がセレモニアルピッチを行うと１３日、発表した。当日は「ｍｙｆａｖＥＤＡＹＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ楽天カード」として開催。細田は昨季の「ｍｙｆａｖＥＤＡＹＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ楽天カード」で始球式を行う予定だったが、悪天候により試合中止となっていた。細田は球団を通じて「まさかのリベンジの機会をいた