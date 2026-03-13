17LIVEは、同社が運営するVTuberグループ「GanGun Girls」およびグループ会社であるmikaiが運営するVTuberグループ「Re:AcT Gaming」に関して、VTuber事業成長戦略の一環として両グループを統合し、ゲームに特化した新たなグループ「VRAID(ブレイド)」として活動開始することを発表した。「VRAID(ブレイド)」として活動開始○「VRAID」に込められた意味「VRAID」は、VTuberである「V」という要素にMMORPG(大規模多人数同時参加型オ