東映ビデオは、2016年に制作された『仮面ライダーアマゾンズ』の10周年を記念して、10th Anniversary Festival「感謝ノ晩餐会」を6月6日に東京・有楽町の有楽町I'MASHOWにて開催する。シーズン1とシーズン2、劇場版に出演した豪華キャストが集結、キャストによるトークパートと主題歌を担当した小林太郎によるライブパートが織りなすイベントだ。また、「仮面ライダーアマゾンズ SEASON1＆2Blu-rayBOX」「仮面ライダーアマゾンズTH