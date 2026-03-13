【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の奥野壮が12日、自身のInstagramを更新。俳優の豊田裕大とW主演を務めるドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」（毎週木曜深夜放送／フジテレビ（関東ローカル）で放送・FODで独占見放題配信）のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】人気BLイケメン俳優、公開イチャイチャオフショット◆奥野壮、豊田裕大とのオフ動画公開奥野は「コスメティックプレイラバーseason2 第9話