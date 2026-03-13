Stray Kidsのチャンビンが、日本旅行を楽しんだ。3月12日、チャンビンは自身のインスタグラムを更新。「初めての海外旅行」というコメントとともに、数枚の写真を投稿した。【写真】チャンビン、大阪満喫SHOT公開された写真には、プライベートで大阪を訪れたチャンビンの姿が収められている。眼鏡に帽子というラフなスタイルながらも、隠しきれない圧倒的なオーラが目を引く。また、「初めての海外旅行」を満喫する等身大な姿は、