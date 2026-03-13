一般社団法人いびき無呼吸改善協会は、一般の方３００人を対象に９日から１０日までインターネット調査で「睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）に関する調査」を実施した。その結果、心筋梗塞（こうそく）や脳卒中といった重大な合併症のリスクは広く知られている一方で、実際に「息が止まっている」と指摘されても半数以上の人が「様子見」を選択するという、対策の“落とし穴”が明らかになった。症状の認識としては「呼吸停止」