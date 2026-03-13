高松地裁 香川県に住む製薬会社の社員が勤務先の不正を国に公益通報した後、「仕事を干された」として会社に損害賠償を求めた裁判です。高松地裁は13日、原告側の訴えを退ける判決を言い渡しました。 この裁判は、香川県に住む外資系製薬会社（本社・東京）の社員、小林まるさん（仮名・60歳）が2024年1月、勤務先の会社を相手に起こしたものです。 訴状などによると、小林さんは2017年、勤務先の会社が難病の治療薬で不