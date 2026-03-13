◆オープン戦ロッテ―西武（１３日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・西川史礁外野手（２２）が１３日、西武戦（ＺＯＺＯ）前の練習に参加した。西川は宮崎・都城キャンプ中の２月１０日、守備練習の際に右前腕に違和感を訴えて都城市内の病院を受診した結果、右前腕屈筋損傷と診断された。練習後に取材に応じて、「けがも順調に回復していています。バットはもう全力で振れる。ここから実戦に入っていくので、しっかり結果を出せ