ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が、２６年１月１日から３月８日までの世界の主要レースを対象に「ロンジンワールドベストレースホースランキング」を発表した。レーティング１１７ポンド以上の２２頭が掲載された。ランキングトップは、１２８ポンドで香港調教馬のカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が選出された。同馬は１月２５日のセンテナリースプリントＣ・Ｇ１、２月２２