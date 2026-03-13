ワールドベースボールクラシック(WBC)の準々決勝に臨む日本代表「侍ジャパン」が日本時間12日、決戦の地、米マイアミのローンデポ・パークで練習を行い、近藤健介選手がインタビューに応じ、意気込みを語りました。近藤選手は準々決勝のベネズエラ戦に臨むにあたり、米マイアミのローンデポ・パークの雰囲気について「完全にアウェーになると思う。それにのまれないことと日本の野球をすることが大事」と意気込みを語りました。日