警視庁「モペット」と呼ばれるペダル付き電動バイクを電動アシスト自転車と誤認させる表示をして販売したとして、警視庁交通捜査課は13日、不正競争防止法違反（誤認惹起表示）や詐欺の疑いで、輸入販売会社「レガリス」（東京都）の男性社長（49）と男性役員（49）を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。容疑を否認している。捜査関係者によると、同社は海外製モペットを「電動アシスト自転車」などと表示し、2020年