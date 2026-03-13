１２日に放送されたテレビ朝日系「アメトーーク！」では、鬼越トマホークの良ちゃんが、収録中に腹痛を訴え、トイレへ途中退席。バカリズムの一言にスタジオも拍手が起こった。この日は品川祐持ち込み企画「レギュラー番組なし芸人」が集合。その中でネルソンズがレギュラーがないことに、バカリズムが「今は和田まんじゅうを推す時期」「引き上げるしかない」などと助言を行い、鬼越の金ちゃんが「これ、進路相談じゃないです