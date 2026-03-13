政府は13日、第6次男女共同参画基本計画を閣議決定した。計画は、結婚前の姓（＝旧姓）について、公的証書などに単独で記載できるようにする法制化を含めた検討を明記した。第5次の計画では「旧姓の通称使用の拡大や周知に取り組む」としていたが、今回の第6次計画では新たに「旧氏（＝旧姓）の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討」と盛り込んだ。木原稔官房長官は閣議後の会見で、「旧姓の単記も可能とすることを含め