13日朝、由利本荘市矢島町の国道108号で軽トラックと普通乗用車が衝突し、それぞれの車を運転していた男性2人が大けがをしました。由利本荘警察署の調べによりますと、13日午5時55分ごろ由利本荘市矢島町坂之下の国道108号で、由利本荘市鳥海町の69歳の男性が運転する軽トラックが対向してきた普通乗用車と衝突しました。この事故で軽トラックを運転していた69歳の男性と、普通乗用車を運転していた由利本荘市鳥海町の53歳の男性が