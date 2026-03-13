衝撃の赤字転落は、逆襲への分岐点となるのか!?ホンダの迷走ぶりが、数字の上でも明らかになってきました。2026年3月12日、ホンダは2026年3月期連結業績において、約6950億円の赤字を計上することを発表しました。【画像】超カッコいい！ これが「ホンダ」からまもなく登場の「ニューモデル」の数々です！ 画像で見る（30枚以上）同社の赤字転落は、1977年の上場以来初めて。また来期以降も含め、最大2兆5000億円もの損失を