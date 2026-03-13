BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、4月からニッポン放送の『オールナイトニッポンX（クロス）』の月1回のパーソナリティを担当することが決定した。毎月、第2金曜日に登場する。【ソロカット】雰囲気ガラリ！STARGLOWSTARGLOWは、BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した、RUI・TAIKI・KANON・GOICHI・ADAMからなる5人組ダンス＆