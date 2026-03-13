【モデルプレス＝2026/03/13】アニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino」が、3月7日にAsue アリーナ大阪にて開催された。ここではイベントの様子をまとめる。【写真】「アニマ大阪2026」シークレット登場したアーティスト◆「ANIMAX MUSIX」約7年ぶり大阪公演2009年のスタート以来、「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに掲げてきたアニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX」。2025