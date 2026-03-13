小学館が2026年3月11日、同社元従業員の不適切行為をめぐる週刊文春の報道について声明を発表した。トラブルがあったことを説明したうえで、小学館が隠蔽を図ろうとしていた旨の報道を否定し、「強く抗議」するとした。発表では、問題の従業員は25年に別の不適切行為が発覚し退職したとしているが、懲戒処分などを経ての退職なのだろうか。小学館は取材に、「然るべき調査の上、本人が責任を認め、退職しました」と、発表文と同一