秋田朝日放送 秋田県内のインフルエンザ患者数は前週より減りましたが、依然として「注意報レベル」を超えています。 秋田県によりますと、３月８日までの１週間に県内の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は１医療機関あたり１２．８８人で前週から３２％減りました。２週連続で減少しましたが、注意報レベルの１０人を超えています。 集団発生は、教育・保育施設などで７件起きていて、全て「Ｂ型」の