ドル買い再開、米の露原油容認の効果は一時的ドル円159.40円台 有事のドル買い再開でドル円は159.40円台に上昇、往って来いに。ユーロドルと豪ドルドルはきょうの安値を更新。ポンドドルは午前の上げを帳消しにしている。 米政府がロシア産原油の追加販売を許可したことを受け、NY原油先物は下落に転じたが、すぐに上昇に転じるなど不安定な動きが続いている。 米イランは互いに挑発するなど強硬姿勢を貫いている