山形県内で3月8日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は741人で、前の週に比べ230人余り減少しました。しかし、依然として警報レベルが続いています。山形県衛生研究所が発表した最新の調査結果によりますと、県内39の定点医療機関から3月8日までの1週間に報告されたインフルエンザ感染者の数は合わせて741人で、前の週に比べ234人減少しました。一方、定点医療機関1か所あたりの感染者の数は19人で、警報レベルが終息