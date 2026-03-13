◆大相撲春場所６日目（１３日、エディオンアリーナ大阪）５連勝と好調な高安（田子ノ浦）が若隆景（荒汐）を迎え撃つ。今場所は動きの良さと力強さ、そして技術の高さが前面に出ている。若隆景には２０２２年の春場所の優勝決定戦で敗れている。決まり手は上手出し投げだが、土俵際で高安の腰が砕けた形となった。負けられない相手でもある。霧島（音羽山）も１敗をキープしている。２日目の美ノ海（木瀬）との一番の黒星はい