ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が１３日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、「同意してくれていると思っていた」と無罪を主張した。斉藤被告の弁護人は「謝罪と示談の交渉をしている」と明かした。次回の裁判は１７日に開かれる。斉藤被告の弁護人はキスや胸を触るなど性的行為を行ったことは認めたが