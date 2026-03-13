ベネズエラ代表が１２日（日本時間１３日）、試合会場のローンデポパークで日本との準々決勝（日本時間１５日）へ向けて公式練習を行った。同国のレジェンドで１２年３冠王のミゲル・カブレラ打撃コーチは、大谷対策を尋ねられると「四球、四球、四球、四球だよ、ハッハッハ」と高笑いで徹底した四球攻めを“予告”。大谷は会見で東京の自宅にある同コーチのバットを「触って力をつけてきた」と話していたが、「試合の日は触ら