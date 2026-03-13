大分県立高校1次入試の合格発表が13日行われました。大分市のデパートには早速、合格した受験生が訪れ、制服を新調していました。 県立高校1次入試の合格発表は13日午前9時ごろに専用のホームページで行われました。大分市のトキハ本店では午前10時の開店と同時に、合格した受験生や保護者が次々と訪れ、進学する高校の制服を新調していました。 採寸に臨んだ受験生たちは、春からの高校生活を思い浮かべ、自