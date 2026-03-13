「モペット」と呼ばれる電動バイクを自転車と誤認させる表示をして販売したとして、警視庁は13日、不正競争防止法違反容疑などで輸入販売会社社長らを書類送検した。4500台以上を売ったとみられる。捜査関係者への取材で分かった。