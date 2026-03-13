連合は13日、政府が閣議決定した「第6次男女共同参画基本計画」を巡り、旧姓の通称使用の拡大に向け、旧姓だけを使用する「単記」も可能とする法制化の検討を明記したことについて「極めて遺憾」とする事務局長談話を発表した。