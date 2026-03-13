品川庄司の品川祐が１２日、テレビ朝日系「アメトーーク！」で、レギュラー０の現状を明かし、蛍原徹らを驚かせた。この日は品川の持ち込み企画「レギュラー番組なし芸人」を放送。品川は「僕は全盛時はレギュラー１２本」だったと明かし、スタジオは「ええ！」と驚きの声が上がった。それがなぜか「２０１２年に０本になりまして。６年後の１８年にレギュラーがまた１個できた。ここから増えていくと思ったら、２５年にまた